Sauna in Kärntner Hotel ging in Flammen auf

In einem Hotel in Kärnten ist in der Nacht auf Donnerstag im Keller ein Brand ausgebrochen. 390 Personen mussten die Unterkunft in Tröpolach im Bezirk Hermagor verlassen. Fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von der Rettung am Ort des Geschehens behandelt, vier dänische Touristen wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.