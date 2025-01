Nach tödlichem Messerangriff in Bayern: Entscheidung über U-Haft soll heute verhängt werden

Aschaffenburg – Nach einem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg in Bayern soll der Tatverdächtige nach Polizeiangaben am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei der Attacke am Mittwoch waren ein Kleinkind und ein Mann getötet worden. Bei dem Kind handelt es sich um einen zweijährigen Buben marokkanischer Abstammung, der mit einer Kindergartengruppe unterwegs war, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) später am Tatort sagte.