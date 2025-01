Internationales Sprachcafé in der Bibliothek Kufstein lädt zum Austausch

Insbesondere Menschen, die spanisch als Erstsprache haben, werden noch gesucht. Am 23. Jänner findet das nächste Sprachcafé in der Bibliothek „kubi“ statt.

Kufstein – Kufstein ist eine internationale Stadt und darauf ist man stolz. Nicht nur die Nähe zu Deutschland oder Arbeitskräfte aus dem Ausland, sondern auch die Fachhochschule sorgt dafür, dass sowohl Studierende wie auch Lehrende aus aller Welt in Kufstein ihre neue Heimat, jedenfalls auf Zeit, finden. Wieso nicht von all den Sprachen, die aus den unterschiedlichsten Gründen in die Stadt kommen, profitieren?

„Wir sind sehr froh, dass so viele verschiedene Menschen in Kufstein leben. Und versuchen für alle Gruppen, die Sprachen lernen wollen, ein passendes Angebot zu schaffen“, sagt dazu Meral Sevencan, Integrationsbeauftragte der Stadt Kufstein. Eines der zahlreichen niederschwelligen Angebote ist das Sprachen- und Begegnungscafé, das in Zusammenarbeit mit der Bibliothek kubi angeboten wird. Dort findet es auch statt, das nächste Mal am 23. Jänner von 16 bis 18 Uhr.