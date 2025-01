Erneut massives Feuer bei Los Angeles ausgebrochen, Trump will Kalifornien nicht helfen

Trump droht: Keine Hilfe für Feuer-Bekämpfung

US-Präsident Donald Trump drohte in seinem ersten TV-Interview als frisch vereidigter Präsident, Hilfen aus Washington zu streichen bzw. er knüpfte Bundeshilfen bei der Brandbekämpfung an Bedingungen: „Ich glaube nicht, dass wir Kalifornien irgendetwas geben sollten, bis sie das Wasser abfließen lassen“, sagte er dem Sender Fox News.

Trumps Kritik an Kaliforniens Wassermanagement ist nicht neu und wird laut US-Medien von Experten als falsch zurückgewiesen.

Der Republikaner Trump lobte in dem Interview zwar die Feuerwehrleute Kaliforniens als „mutig“. Er wetterte aber gegen den demokratischen Gouverneur des Bundesstaates, Gavin Newsom. Laut der Zeitung Washington Post und dem Sender CNN behaupte Trump fälschlicherweise, Newsom habe sich geweigert, Wasser aus dem nördlichen Teil Kaliforniens in den Raum Los Angeles fließen zu lassen, um Fischbestände zu schützen. Das Ausmaß der Brände sei nicht durch einen Mangel an Wasser aus Nordkalifornien verursacht worden, hieß es weiter. Los Angeles erhalte sein Wasser nicht von dort, ergänzte die Zeitung unter Berufung auf Experten.

Bei Naturkatastrophen Bundeshilfen an Bedingungen zu knüpfen, sei keine gängige Praxis in den USA, betonte die Washington Post. Unter Präsident Joe Biden seien nach Hurrikans etwa Hilfen an zumeist republikanisch geführte Bundesstaaten genehmigt worden.