Das Training der Zukunft –schon jetzt im ALFA Sportsclub

Am 30. Jänner gibt es im ALFA Sportsclub Innsbruck einen Blick in die Zukunft zu erhaschen. Die offizielle Einweihung des neuen digitalen Trainingsbereiches von „Milon & Five“ wird sich selbst Ralf Möller nicht entgehen lassen.

Auf über 3000 Quadratmetern bietet der ALFA Sportsclub nicht nur Tirol größtes, sondern auch ganzheitlichstes Fitnesskonzept. Innovative Trainingstechnologien, ein umfangreiches Kursangebot, ein großzügiger Wellnessbereich und ein sportbegeistertes Team schaffen dabei eine einzigartige Atmosphäre. „Wir wollten vom ersten Tag an eine neue Dimension erobern“, erklärt ALFA-Gründer Alois Fauster seine Vision eines Fitness-Premiumclubs. „Und noch viel wichtiger: Wir haben nie aufgehört, den ALFA Sportsclub weiterzuentwickeln“, so Fauster weiter.

Den Beweis für dieses Motto tritt das ALFA einmal mehr am kommenden Donnerstag an und eröffnet einen neuen, zusätzlichen Trainingsbereich. „Milon & Five“ nennt sich die digitale Technologie, die modernste Technik mit effektivem Training kombiniert. Mitgründer Wolf Harwath erklärt live, was seine Trainingsmethode so besonders macht und eröffnet den neuen Trainingsbereich gemeinsam mit Stargast Ralf Möller.