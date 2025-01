Wohl keine Kaution für Benko: „Scheidet mit Tatbegehung und Verdunkelung aus“

Innsbruck – Der Gründer der insolventen Immobiliengruppe Signa, René Benko, wurde auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Donnerstag festgenommen. Als Haftgründe werden Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr angenommen, so die WKStA in ihrer Aussendung.