Gemälde, Armbanduhr und Flügel: Udo Jürgens Online-Auktion gestartet

Memorabilien, Kunstwerke und Luxusobjekte aus dem Besitz des Entertainers, zusammengefasst in 99 Losnummern, mit einem Schätzpreis von 100 bis 200.000 Euro kommen unter den Hammer. Darunter auch ein Halbakt von Gustav Klimt, geschätzt auf 12.000 bis 18.000 Euro. Nach neun Geboten lag das bisher höchste für das Gemälde kurz nach Auktionsstart bei 30.000 Euro. Das höchste Gebot für eine Armbanduhr von Udo (geschätzt auf 4000 bis 6000 Euro) betrug zu diesem Zeitpunkt nach 24 Geboten 10.000 Euro. Und wer den mit Plexiglas verkleideten Flügel, den Jürgens in den Schweizer Alpen spielte, sein Eigen nennen will, muss jetzt schon 30.000 Euro überbieten.

Mit dem Erlös der Versteigerung „Udo – The Personal Collection of the late Udo Jürgens“ wollen die Kinder des 2014 verstorbenen Entertainers „ein Herzensprojekt“ des Vaters unterstützen, eine Stiftung zur Förderung von Nachwuchskünstlern. Ein Gesamtergebnis will Sotheby's am 31. Jännern bekanntgeben. (APA)