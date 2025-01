Pierer tritt bei KTM und Konzernmutter zur Seite: Gottfried Neumeister wird neuer CEO

Wien, Wels, Mattighofen – Stefan Pierer gibt im Zuge des Sanierungs- und Restrukturierungsversuchs von KTM und zugehöriger Firmen den Vorstandsvorsitz beim Mutterkonzern Pierer Mobility und der KTM AG ab. Zum CEO wird der im Konzern bereits leitend als Vorstand tätige Gottfried Neumeister. Pierer bleibe Co-CEO und wolle den „Sanierungsprozess begleiten“, ging am Donnerstagabend aus einer Konzernmitteilung hervor. Die Pierer Mobility AG schreibt indes für 2024 tiefrote Zahlen.

„Zu erwartende Impairments (Wertverfälle, Anm.) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Firmenwerte werden das EBIT (Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit nach Abschreibungen) zusätzlich belasten“, hieß es in der Pierer-Mobility-Aussendung weiters. Der Free Cashflow werde sich auf einen hohen negativen dreistelligen Millionenbetrag belaufen. Die Nettoverschuldung werde weiter steigen.

Das Geschäftsjahr 2024 war von tiefgreifenden Restrukturierungsmaßnahmen und den Insolvenzen geprägt. Bisher wurden konzernweit in Summe mehr als 1.800 Mitarbeiter abgebaut. Die Produktionsleistung sei gesenkt worden, um den Bestand an Motorrädern bei den Händlern als auch bei den Importeuren zu reduzieren.

Die Endkundennachfrage sei trotz der tiefen Konzernkrise „stark“ geblieben. Vertriebspartner und Händler verkauften rund 268.000 Motorräder an Endkunden, was dem Vorjahresniveau entspreche, so Pierer Mobility.