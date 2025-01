Traum vom WM-Viertelfinale geplatzt: Österreich verliert gegen Ungarn

Varazdin – Der leise WM-Viertelfinaltraum der österreichischen Handball-Männer ist geplatzt. Am Donnerstag musste sich die ersatzgeschwächte ÖHB-Auswahl im zweiten Hauptrundenspiel in Varazdin trotz einer bärenstarken ersten Hälfte den favorisierten Ungarn mit 26:29 (13:12) geschlagengeben und hat damit keine Chance mehr auf Platz zwei in Hauptrundengruppe 2. Beim Abschluss gegen die Niederlande am Samstag (15.30 Uhr/live ORF Sport +) geht es somit nur noch um die Platzierung.