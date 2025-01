"Arnies" Klima-Auktion bringt Rekord von 1,55 Mio. Euro

Wo er ist, ist seit jeher auch das große Geld. Diesmal erneut für den guten Zweck: Arnold Schwarzeneggers Klima-Charity-Auktion Donnerstagabend im Goinger Stanglwirt im Zuge der Hahnenkammrennen brachte in seiner vierten Auflage ein Rekordergebnis von 1,55 Millionen Euro ein, teilte ein Sprecher der Klimainitiative der "Steirischen Eiche" der APA mit. 300.000 Euro davon fließen an die "L.A. Firefighters", also die Feuerwehrleute in Los Angeles.

Letztere waren angesichts der verheerenden Brände in Schwarzenegger Wahlheimat bis aufs Äußerste gefordert gewesen. Der Hollywoodstar und kalifornische Ex-Gouverneur hatte bereits in den vergangenen Tagen erklärt, eine Million Dollar (961.168,78 Euro) aus seinem Privatvermögen an drei Organisationen zu spenden.

Auch sonst konnten sich die Auktions-Einnahmen Donnerstagabend sehen lassen. Eine Luxusuhr der Marke Audemars Piguet aus Schwarzeneggers Privatbesitz etwa brachte 170.000 Euro ein. Die Summe wurde dann mit einer Spende an die Feuerwehrleute in Los Angeles auf 340.000 Euro verdoppelt. Ein gemeinsames Fitnesstraining mit dem "Terminator" wurde um 100.000 Euro ersteigert.

Vor dem Dinner samt Auktion in der Reithalle des Stanglwirts, seinem "Leib- und Magen-Hotel", hatte Schwarzenegger sich bestens gelaunt dem Blitzlichtgewitter am Red Carpet gestellt. Direkt aus New York von den Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm "The Man with the Bag" eingeflogen, schritt "Arnie" mit breitem Grinsen - und heuer ohne Freundin Heather Milligan - in Richtung Reithalle.

Dass Schwarzenegger in seinem aktuellen Film den Weihnachtsmann mimt, sah man ihm an. War doch der weiße Rauschebart noch deutlich ausgeprägter als üblich. Abgesehen von Freundin Heather fehlten auch ansonsten vorerst jegliche Familienmitglieder zu Beginn der Hahnenkamm-Tage. Dafür schritt die "Steirische Eiche" mit "Schwarzenegger Climate Initiative"-Direktorin Monika Langthaler und Stanglwirt-Juniorchefin Maria Hauser über den Red Carpet.

Im Fokus des donnerstäglichen, vierten"Arnie"-Abends stand wie gesagt einmal mehr das Klima bzw. der Umweltschutz. Die Erlöse der Auktion, die im Rahmen des Dinners stattfindet, kommen traditionell der "Climate Initiative" des Steirers zugute, die damit jedes Jahr im Frühsommer den "Austrian World Summit" in Wien ausrichtet und diverse weltweite Klimaprojekte unterstützt.

Für all diese guten Zwecke stand unter anderem abermals ebenjene Luxusuhr zur Versteigerung an. Anders als im Vorjahr kam diese heuer offenbar problemlos durch den Zoll und verursachte für Schwarzenegger keinerlei unangenehme Umstände.

Neben dieser Uhr wartete etwa auch eine Lederjacke des 77-jährigen Hollywoodstars auf den Bestbieter. Weiters im Angebot: Ein Messer aus dem "Arnie"-Klassiker "Predator", ein Foto des "Terminators" von Christoph Palaschke sowie ein Kunstwerk von Michel Friess.

Es folgten jedenfalls wieder viele Promis dem Ruf Schwarzeneggers. Unter anderem auf dem roten Teppich gesichtet: "Arnie"-Spezl und Ex-Bodybuilder Ralf Moeller, Model Barbara Meier, ganz in weiß, mit Mann und Unternehmer Klemens Hallmann, Kitz-Neuling und Starschauspieler Matthias Schweighöfer samt Anhang, Schlagersänger und TV-Moderator Giovanni Zarrella samt Ehefrau Jana Ina Zarrella, The BossHoss, Schauspieler Mark Keller und Kollegin Luise Bähr.