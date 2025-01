Ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau abgewehrt

Die russische Luftabwehr hat in der Nacht Angriffe ukrainischer Drohnen an vier Orten rund um die russische Hauptstadt abgewehrt. "An der Stelle, an der die Fragmente niedergingen, sind keine Schäden oder Opfer zu beklagen", schrieb Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Freitag in der Messaging-App Telegram, ohne zu sagen, wie viele Drohnen beteiligt waren. Spezielle Notfallteams seien an Ort und Stelle.