Lkw in Schlangenlinien auf der Inntalautobahn unterwegs: Fuhr auf Polizeiauto auf

Wiesing – Auf der Inntalautobahn Richtung Kufstein war am Donnerstag ein Sattelkraftfahrzeug in Schlangenlinien unterwegs. Zeugen alarmierten die Polizei.

Eine Streife der Autobahnpolizei Wiesing entdeckte das betreffende Fahrzeug kurz vor 18 Uhr. „Die Beamten stellten fest, dass der 64-jährige Lenker offensichtlich nicht in der Lage war, die Spur zu halten“, teilte die Polizei mit. Sie überholten in Folge das Sattelkraftfahrzeug und leiteten es bei der Autobahnausfahrt Wiesing/Zillertal von der Autobahn ab.

Dabei verringerte der Lenker die Geschwindigkeit nicht ausreichend. Das Fahrzeug stieß gegen die in der Rechtskurve befindliche Betonleitwand und fuhr in Folge auf das Heck des Streifenfahrzeuges auf. Dieses wurde dadurch noch ca. 20 Meter nach vorne geschoben. Der Polizeibeamte am Beifahrersitz wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Der zweite Beamte und der Lkw-Lenker blieben unverletzt.