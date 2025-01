Neue Pläne für Windräder am Berg: Was die Niederösterreicher in Osttirol vorhaben

Der Energieversorger EVN sieht in fünf Gemeinden großes Potenzial für Windkraftwerke. In den nächsten Wochen wollen die Niederösterreicher zum Lokalaugenschein kommen.

Lienz – „Das ist schon die dritte Firma, die bei uns anklopft“, sagt Josef Außerlechner, Bürgermeister von Kartitsch. „Aber das Thema Windkraft ist ein heißes Eisen. Wir sind ein Bergsteigerdorf, da passen 150 Meter hohe Maste nicht gut ins Bild. Bisher waren wir eher negativ eingestellt.“ Mit der „dritten Firma“ meint der Bürgermeister die EVN (Energieversorgung Niederösterreich), die in Osttirol Fuß fassen will.

In der Nachbargemeinde Obertilliach sind die Windrad-Pläne bekannt, aber es gibt noch nichts Konkretes. „Wenn es so weit ist, werden wir es in der Bevölkerung breit diskutieren“, meint Bürgermeister Matthias Scherer. Auf politischer Ebene denkt Scherer an eine gemeinsame Sitzung aller betroffenen Gemeinden. Neben Kartitsch und Obertilliach sind das Heinfels, Strassen und Abfaltersbach.

Zwei verschiedene Projekte

Es geht um zwei Projekte: einmal im Bereich von Dorfberg (Kartitsch) und Golzentipp (Obertilliach). Das zweite Areal befindet sich auf der anderen Seite des Drautals und reicht in etwa vom Tessenberger See (Heinfels) über die Fronstadler Albe (Strassen) bis zur Abfalterer Albe (Abfaltersbach). In den nächsten Wochen wollen EVN-Fachleute nach Osttirol kommen und sich die Standorte in der Natur anschauen, sagt Firmensprecher Stefan Zach.

„Wir sind in der Projektierungsphase und beschäftigen uns mit den Details: zum Beispiel mit Abständen, verfügbaren Flächen, Zufahrten und der Möglichkeit zur Energie-Einspeisung.“ Auch Gespräche mit Grundeigentümern sind geplant. „Das ist wichtig, bevor wir irgendeine Aussage über konkrete Projekte treffen können.“ Eine Partnerschaft mit regionalen Energieerzeugern sei immer möglich, so wie das in Vorarlberg der Fall ist. Dort kooperiert die EVN mit den Vorarlberger Kraft- und Illwerken.

Anton Brunner, Bürgermeister von Abfaltersbach, sieht die Energiefrage als wichtiges Zukunftsthema. © Catharina Oblasser

Erster Vorstoß in Tirol

In Ostösterreich ist das Unternehmen ein großer Player und hat in den vergangenen Jahren über 170 Windräder errichtet. „In Tirol befinden wir uns ganz am Anfang“, erklärt Stefan Zach. „Aufmerksam wurden wir durch die Analyse des Windkraftpotenzials, die das Land Tirol letztes Jahr präsentierte.“ Bis dato ist die EVN nur in Osttirol engagiert, Nordtiroler Regionen hat sie nicht im Visier.

„Ich habe unseren Gemeinderat über die Windkraft-Pläne informiert“, berichtet der Abfaltersbacher Bürgermeister Anton Brunner. Und wie war die Reaktion? „Der Jubelschrei ist ausgeblieben“, formuliert er. „Die einen können damit leben, die anderen sind dagegen. Mit der Energiefrage muss man sich aber auf jeden Fall auseinandersetzen. Wir werden in Zukunft mehr davon brauchen“, findet der Bürgermeister, der früher bei der Tiwag arbeitete. Und Windparks müssten dort gebaut werden, wo es Wind gibt.

Der geplante Windpark in Assling: Links wie die Projektbetreiber es zeigen, rechts eine Visualisierung der Projektgegner. © EWA/ECOWind