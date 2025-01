Für Streif-Sieger: Statt großem Feuerwerk gibts erstmals Drohnen-Show in Kitzbühel

Alle Jahre feiern tausende Skifans die schnellsten Rennfahrer auf der Streif am Abend beim Zielhaus. Den Abschluss bildete bisher ein Feuerwerk, das gibt es heuer nicht mehr.

Kitzbühel – Bei der Siegerehrung für Super-G und Abfahrt plant der Kitzbüheler Skiclub eine große Änderung. Alle Jahre feiern tausende Fans ihre Skistars beim Zielhaus in Kitzbühel. Ein Fixpunkt dabei war immer ein großes Feuerwerk, doch das wird es heuer erstmals nicht mehr geben. Doch die Skifans können sich dennoch auf ein Spektakel freuen. Erstmals wird es am Freitag- und Samstagabend nach der Siegerehrung eine große Drohne-Show geben.

„Schon seit zehn Jahren ist eine solche Drohne-Show ein Wunsch von mir, bisher war sie aber leider nicht umsetzbar“, erklärt KSC Präsident Michael Huber. Die Kosten für eine solche Show sind enorm und deshalb war sie bislang nicht umsetzbar. Kostete das Feuerwerk etwa 10.000 Euro, liegt die Drohen-Show in einem niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich. „Mit Mastercard haben wir hier aber nun einen Sponsor gefunden, der uns diese Neuheit verwirklichen lässt“, freut sich Huber schon auf das Spektakel.

Nicht weniger als 500 Drohnen werden dabei um 19 Uhr in der Luft sein. „Sie starten im selben Bereich wo wir auch das Feuerwerk hatten, also in der Kompression vor dem Zielsprung“, schildert Huber. Sicherheitsprobleme gäbe es deswegen nicht, „denn da oben stehen keine Menschen mehr.“