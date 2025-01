Seit vielen Jahren freuen sich die Kinder weltweit auf die Abenteuer von Sam. Der tapfere Feuerwehrmann und sein Team sind immer zur Stelle, wenn eine Gefahr droht oder man Hilfe in der Not braucht. Sam kehrt nun endlich mit fünf brandneuen Abenteuern im Film „Feuerwehrmann Sam - Pontypandys neue Feuerwache“ zurück ins Kino. Diesmal steht in Pontypandy die große Eröffnung der neuen, hochmodernen Feuerwache bevor.