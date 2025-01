Sommerkochkurs mit Benjamin Parth inkl. Übernachtung im Hotel YSCLA

Benjamin Parth, Küchenchef im Hotel YSCLA und dem hauseigenen Gourmetrestaurant Stüva in Ischgl, gehört seit Jahren zur unangefochtenen Elite der österreichischen Spitzenköche. Dies spiegelt sich auch in den zahlreichen Auszeichnungen für seine kulinarischen Kreationen wider: Fünf Hauben (19 Punkte) im Gault&Millau 2025 somit Nr. 1 in Tirol und ex aequo mit fünf weiteren Restaurants ebenso in ganz Österreich sprechen für sich. Im Januar 2025 wurde sein Restaurant Stüva zusätzlich mit zwei MICHELIN-Sternen vom Guide MICHELIN ausgezeichnet.