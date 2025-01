Angeschlagener Sinner folgte Zverev ins Finale der Australian Open

Djokovic war schon im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz behandelt worden und spielte auch am Freitag mit einem Verband um den linken Oberschenkel. Zu bemerken war in einem hochklassigen Satz davon aber wenig. „Es war ein recht hohes Level im ersten Satz“, bemerkte auch Zverev nichts von einer Beeinträchtigung. „Vielleicht hat er sich im Tiebreak nicht so gut bewegt.“ Zverev sei einerseits glücklich, im Finale der Australian Open zu stehen, „aber es gibt keinen Spieler auf der Tour, den ich mehr respektiere, als Novak“, schilderte Zverev den Fans. Vergangenes Jahr etwa in Shanghai habe Djokovic stundenlang mit ihm gesprochen, als es dem Deutschen mental nicht so gut gegangen war.

Damit bleibt der „Djoker“ in Sachen Allzeit-Bestenliste gemeinsam mit Margaret Court mit je 24 Major-Titeln an der Spitze. Sein bisher letztes Grand-Slam-Turnier hatte er 2023 bei den US Open gewonnen. Aufgeben will er diesen Rekord noch nicht. „Die Statistik spricht in den letzten beiden Jahren gegen mich“, sprach Djokovic seine gestiegene Verletzungsanfälligkeit an. „Aber ich werde weitermachen. Ich strebe immer noch an, weitere Slams zu gewinnen“, versprach er. (APA, TT.com)