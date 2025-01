Innsbruck – Ein bisher unbekannter Täter hat im Zeitraum vom 15. bis 23. Jänner in Innsbruck die Reifen von fünf geparkten Autos aufgestochen. Vorgefallen ist die Tat in der Trientlgasse in Amras. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt. (TT.com)