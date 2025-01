Wo Robotik längst Alltag ist: Blick hinter die Kulissen eines Tiroler Online-Sporthändlers

Damit täglich bis zu 4000 Bestellungen bearbeitet werden können, sind im Logistikzentrum des Innsbrucker Online-Sporthändlers SportOkay.com insgesamt 72 Roboter im Dauereinsatz. Sie bringen die Waren automatisch zu den Arbeitsplätzen – und ersparen den Mitarbeitern kilometerlange Fußwege. Ein Blick hinter die Kulissen.

Innsbruck – Wer bei Lagerlogistik noch das Bild von Arbeitern im Kopf hat, die mit Gabelstaplern herumfahren, wird hier rasch eines Besseren, Moderneren belehrt: Im Logistikzentrum des Innsbrucker Online-Sporthändlers SportOkay.com sind zwar auch knapp 50 menschliche Mitarbeiter beschäftigt – aber ohne die insgesamt 72 Roboter geht längst nichts mehr.

20.000 bis 25.000 Schritte musste eine Lagerarbeiterin oder ein Lagerarbeiter früher täglich zurücklegen, um Produkte zu holen und versandfertig zu machen. Das ist Vergangenheit. Im Ober- und Untergeschoß des Gebäudes in der Werner-von-Siemens-Straße läuft bereits alles vollautomatisiert.

Das heißt nicht, dass für Menschen nichts mehr zu tun wäre: Die Anlieferung der Produkte ins Lager erfolgt per Lkw, das Aufschneiden und Auspacken ebenfalls noch manuell. „Wir haben eine komplexe, teils sperrige Produktpalette“, erklärt Konrad Plankernsteiner, Gründer und Geschäftsführer von SportOkay.com – darunter Skier, Stöcke oder Fahrräder. Da sind die Fähigkeiten menschlicher Hände bei diversen Arbeitsschritten nach wie vor unersetzlich, bei der Ski- und Bikemontage erst recht.

Ein ganzes Regal auf dem Rücken

In weiten Teilen des Arbeitsalltags dominieren aber die Roboter: Sobald die Bestellung eines Kunden eintrifft – rund 70.000 Artikel sind hier auf Lager –, fahren sie automatisch los und bringen die Regale oder Behälter mit den Produkten direkt zu den Mitarbeitern, die die gewünschten Waren dann entnehmen („picken“).

Dabei kommen zwei – auch farblich voneinander abgehobene – Lagersysteme mit Robotik zum Einsatz: Jenes für größere Produkte (darunter etwa Skier und Skischuhe) befindet sich im Untergeschoß und wurde von der Firma Safelog mit Sitz in Markt Schwaben bei München entwickelt. Im Obergeschoß erstreckt sich das Kleinteilelager – für Textilien wie Skihosen und -jacken, Skiwachs, kleine Hartware und mehr –, das die norwegische Firma AutoStore verantwortet hat.

Mensch und Maschine: Konrad Plankensteiner, Geschäftsführer von SportOkay.com, mit einem der großen Transportroboter, die ganze Regale mit einem Gewicht von bis zu 1,5 Tonnen quer durchs Lager bewegen. © Axel Springer

Zuerst ein Blick ins AGV-Roboterlager im Untergeschoß (AGV steht für Automated guided vehicles, also fahrerlose Transportsysteme): Ein wenig wähnt man sich in einem Science-Fiction-Film, denn menschliche Mitarbeiter sucht man hier vergebens.

Zehn große orange Transportroboter verkehren auf 1600 Quadratmetern zwischen 540 Regalen. Geht eine Bestellung ein, holen sie jeweils das ganze Regal (sie können bis zu 1,5 Tonnen auf ihrem „Rücken“ tragen) und bringen es – über Konsolenheber – hinauf ins Erdgeschoss zu den Mitarbeitern. Diese wissen bereits genau, an welcher Stelle im Regal sich das gewünschte Produkt befindet, entnehmen und scannen es.

Futuristisches Arbeitsumfeld: Im Roboterlager findet man sperrige Waren wie Skier oder Skistöcke – aber keine menschlichen Mitarbeiter. © Axel Springer

Kommunikation unter Robotern

Die Roboter können mittels Scanner und Allradantrieb von jedem Punkt aus in jede beliebige Richtung fahren, sie orientieren sich dabei an Umgebungskonturen und Reflektorbändern. Kreuzt ein Mensch ihren Weg, halten sie automatisch. Mit Batterie laufen die Roboter rund vier Stunden am Stück, wobei sie „im Prozess selbst geladen werden, weil sie bei jeder Runde über die Ladestation fahren,“ wie Max Scherbauer von Safelog ausführt. Er hat den Aufbau dieses Robotiksystems bei SportOkay.com als Projektleiter betreut.

Zudem kommunizieren die Roboter miteinander. Besonders wichtig ist das bei Aufträgen, die aus mehreren Positionen bestehen (z.B. Ski und Bindung). Schließlich sollen diese möglichst in einem gemeinsamen Paket an die Kunden versendet werden. Also wird im AGV-Lager auch umsortiert: Regale kommen dann zum Teil auf Pufferplätze (Wartezonen), und die Roboter lassen anderen „Kollegen“ die Vorfahrt.

VIDEO 1

55.000 Behälter im Griff

Ein ebenso futuristisches Bild bietet das Kleinteilelager im Obergeschoß: 1600 Quadratmeter groß, sechs Meter hoch und ebenfalls vollautomatisiert, darf es von Menschen aus Sicherheitsgründen gar nicht betreten werden. 44 Roboter von AutoStore gleiten hier auf einem riesigen Alu-Raster und greifen mittels Spreizern nach den Behältern mit den gewünschten Produkten. 55.000 solcher Boxen sind dicht auf dicht gelagert. Ein Computer berechnet die Routen der Roboter vor. Per Aufzug werden die Waren dann in Sekundenschnelle zu den Mitarbeitern ins Erdgeschoß geliefert.

Insgesamt 44 Roboter gleiten durchs Kleinteilelager und „greifen“ zielgerichtet nach dem gewünschten Produkt. © Axel Springer

VIDEO 2

Doch die Automatisierung im Logistikzentrum geht noch viel weiter: Im Erdgeschoß bringen 18 kleinere Transportroboter – hier handelt es sich wiederum um Modelle von Safelog – die Artikel eines Auftrags von den „Ports“ (wo sie von menschlichen Mitarbeitern gescannt werden) zum riesigen Verpackungsroboter. Sie können jeweils zwei Aufträge gleichzeitig transportieren, also insgesamt bis zu 36 Aufträge parallel bearbeiten. Dabei beachten sie Vorrangregeln und blinken sogar.

Sieben Sekunden für ein Paket

Beim Auflegen auf den Verpackungsroboter sind nochmals menschliche Mitarbeiter involviert, ehe es wieder vollautomatisch weitergeht: Nach einem 3D-Scan des jeweiligen Produkts schneidet und falzt die Maschine aus Rohkarton Verpackungen in der richtigen Größe, sodass kein Füllmaterial nötig ist. Sogar den Retour- und Begleitschein legt der Roboter noch bei – und schafft bei Vollbetrieb alle sieben Sekunden ein Paket.

© Axel Springer

Beim Verpacken greifen menschliche Arbeitskraft und Roboterleistungen ineinander. © Axel Springer

„Alles, was etwa bis zur zweifachen Größe eines Skischuhs reicht, verpackt der Roboter vollautomatisch“, erklärt Konrad Plankensteiner. Größere Produkte werden hingegen manuell verpackt.

VIDEO 3

1000 Fotos von jedem Artikel

Hochmoderne Technologie kommt übrigens auch im Fotostudio von SportOkay.com zum Einsatz: Sämtliche Artikel, vom Rucksack bis zum Fahrrad, werden hier 3-D-mäßig abfotografiert und „inszeniert“. Von jedem Produkt werden rund 1000 hochauflösende Bilder gespeichert. So wird es möglich, dass Kunden den Artikel im Onlineshop virtuell in alle Richtungen drehen können. Aber auch die Mitarbeiter im Logistikzentrum sehen die Produkte beim „Picken“ der Waren in derselben Form am Bildschirm.

In einem eigenen Fotostudio werden die Produkte für den Onlineshop „inszeniert“. © Axel Springer

4000 Bestellungen an Spitzentagen

Klar ist: Ohne Automatisierung wäre das erhebliche Bestellaufkommen unmöglich zu bewältigen. Bis zu 4000 Bestellungen sind bei SportOkay.com an Spitzentagen zu bearbeiten, verpacken und versenden. Jänner und August mit Winter- und Sommersale seien dabei die stärksten Monate, sagt Plankensteiner. Die Kunden erwarten, dass es schnell geht: „In 95 % der Fälle schaffen wir es, dass das Produkt am nächsten Tag zugestellt wird“ – wenn die Bestellung in Deutschland bis 13 Uhr bzw. in Österreich bis 16 Uhr getätigt wurde.

Und für Plankensteiner steht fest: „Die Verschiebung von stationär zu online geht weiter.“