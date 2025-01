Bei Ladendiebstahl erwischt: 28-Jähriger biss Kaufhausdetektiv in die Hand

Beim Stehlen ist ein 28-Jähriger am Freitagnachmittag in einem Innsbrucker Supermarkt erwischt worden. Ein Kaufhausdetektiv ertappte den Österreicher gegen 13 Uhr dabei, wie er versuchte, diverse Räucherartikel mitgehen zu lassen. Der 28-Jährige ergriff daraufhin mit dem Diebesgut im Gepäck die Flucht. Dabei biss er den Detektiv in die Hand und verletzte ihn unbestimmten Grades.