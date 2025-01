US-Außenminister friert fast alle US-Hilfen für Ausland ein

Der neue US-Außenminister Marco Rubio hat am Freitag angeordnet, fast alle US-Auslandshilfen einzufrieren. Wie aus einem internen Schreiben hervorgeht, sind lediglich Israel und Ägypten ausgenommen. Die Richtlinie Rubios bedeute, dass keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden dürften, um Hilfsgelder an bereits genehmigte Programme zu verteilen, berichtete "Politico" unter Berufung auf aktuelle und ehemalige Beamte des Ministeriums. Betroffen ist offenbar auch die Ukraine.

Trump hatte an seinem ersten Tag im Amt eine 90-tägige Pause für die Ausgabe von Entwicklungshilfe angeordnet, um diese neu zu bewerten. Ausgezahlt werden sollen demnach nur noch Gelder, die auf Linie der Außenpolitik des Präsidenten - also im nationalen Interesse der USA - sind. Das Außenministerium kann bestimmte Programme davon ausnehmen. "Politico" zufolge geht Rubios Richtlinie weiter als die Anordnung Trumps.

Die "New York Times" hatte am Dienstag berichtet, dass das Außenministerium und die für Entwicklungshilfe zuständige Behörde bereits gemäß Trumps Anordnung damit begonnen hätten, die Auszahlung von Auslandshilfe zu stoppen. Demnach wirkt sich Trumps Entscheidung direkt auf Programme aus, die darauf abzielen, Hunger, Krankheiten und Kriegsleid auf der ganzen Welt zu lindern, sowie auf solche, die Länder bei der wirtschaftlichen Entwicklung unterstützen.

Zudem stoppte die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump Insidern zufolge alle ihre Umweltklagen. Vier für Umweltfragen zuständige Beamte des Justizministeriums seien versetzt worden, hieß es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die Abteilungsleiter seien in einer E-Mail am Donnerstagabend aufgefordert worden, innerhalb von 15 Tagen neue Aufgaben in einer neu geschaffenen Arbeitsgruppe für Städte anzunehmen, die Migranten Zuflucht gewähren. Anderenfalls drohten schwerwiegende Konsequenzen, wie die Nachrichtenagentur Reuters in Erfahrung brachte. Ein Sprecher des Ministeriums lehnte eine Stellungnahme ab.