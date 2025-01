Nach Versuch Bier zu stehlen: Innsbrucker Polizei konnte Täter (27) rasch dingfest machen

Innsbruck – Einen raschen Fahndungserfolg konnte die Polizei in Innsbruck am Freitag verbuchen. Was war geschehen? Gegen 19.50 Uhr machte ein 76-jähriger Österreicher bei der Polizeiinspektion Innere Stadt eine Anzeige. Ein unbekannter Mann habe ihm gegen 19 Uhr eine Palette Bier aus dem Gepäckträger seines Fahrrads stehlen wollen und mit einem Faustschlag leicht verletzt. Nachdem sich der Pensionist gewehrt hatte, sei der Mann laut Angaben des Opfers sofort geflüchtet.