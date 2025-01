22-Jähriger in Innsbruck von Unbekanntem mit Messer überfallen: Polizei fahndet nach Täter

Innsbruck – Nach einem versuchten Raub in Innsbruck fahndet die Polizei nach einem unbekannten Täter. Der Mann soll am Freitagabend gegen 18.30 Uhr bei der Kreuzung Liebeneggstraße-Karmelitergasse einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht und dessen Wertgegenstände gefordert haben. Es blieb beim Versuch und der Täter flüchtete ohne Beute in Richtung Pechepark. Eine sofortige Fahndung der Polizei war erfolglos.