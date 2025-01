Mit Moped ohne Kennzeichen unterwegs: Zwei Jugendliche nach Sturz von Polizei in Stans aufgegriffen

Kurz darauf wurde das Moped in Stans Oberdorf von der Streife, mit dem Lenker, einem 15-Jährigen und seinem Mitfahrer, einem 13-Jährigen (beide aus Österreich) angetroffen. Laut Polizei waren die beiden Jugendlichen offenbar gestürzt, wodurch sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen hatten. Der 13-Jährige wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert, der 15-Jährige in das Krankenhaus Schwaz.