Sieg im Einzel und Doppel: Tiroler Rodlerinnen trumpften auch in Oberhof auf

Die österreichischen Kunstbahn-Rodlerinnen haben in Oberhof beim letzten Weltcup vor der WM in Kanada beide Rennen gewonnen. Madeleine Egle fuhr am Samstag im Einsitzer vor Julia Taubitz (GER/+0,113 Sek.) und Natalie Maag (SUI/0,243) zu ihrem vierten Saisonerfolg. Selina Egle/Lara Kipp gelang im Doppelsitzer vor zwei deutschen Schlitten der bereits sechste Sieg in Serie.