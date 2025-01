Siegesserie der ÖSV-Adler gerissen: Tschofenig fliegt in Oberstdorf am Podest vorbei

Oberstdorf – Die Weltcup-Siegesserie der österreichischen Adler ist beim ersten Skifliegen der Saison gerissen. Vierschanzentournee-Triumphator Daniel Tschofenig musste sich am Samstag in Oberstdorf 0,8 Punkte hinter den Podestplätzen mit Rang vier begnügen. Damit endete nicht nur der Erfolgslauf des ÖSV-Teams nach acht Siegen en suite, sondern auch die Serie von saisonübergreifend 24 Einzelbewerben mit mindestens einem Österreicher auf dem Podest.

Tschofenig rutschte im zweiten Durchgang noch um einen Platz zurück, womit sein persönlicher Erfolgslauf von sieben Stockerlplätzen endete. Der Weltcupgesamtführende aus Kärnten hatte zuletzt in Bischofshofen und Zakopane gewonnen. Zweitbester der in den vergangenen Wochen zu etlichen Mehrfacherfolgen gesprungenen Österreicher war Maximilian Ortner unmittelbar vor Michael Hayböck an der sechsten Stelle.