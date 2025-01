Von Rodelbahn abgekommen: Frau in Pertisau schwer verletzt

Pertisau – Schwer verletzt wurde am Samstag eine 56-Jährige, als sie in Pertisau mit ihrer Rodel in schneefreies, bewaldetes Gelände stürzte. Die Frau war in einer Linkskurve von der Rodelbahn am Zwölferkopf abgekommen. Rodler, die hinter ihr fuhren, setzten sofort einen Notruf ab.