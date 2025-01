Sieg und Tor für Kasper, Niederlage für Rossi

Einen Sieg und eine Niederlage hat es am Samstag für Österreichs Legionäre in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegeben. Die Detroit Red Wings gewannen daheim mit Marco Kasper gegen Tampa Bay Lightning mit 2:0, wobei der Innsbrucker in der 31. Minute das erste Tor seiner Mannschaft erzielte. Hingegen musste sich Marco Rossi mit seinen Minnesota Wild zuhause mit 4:5 den Calgary Flames geschlagen geben. Immerhin verbuchte der Feldkircher zwei Assists (beim 2:4 und 4:5).