Exit Poll: Autokrat Lukaschenko in Belarus wiedergewählt

Der Autokrat Alexander Lukaschenko ist bei der als Farce kritisierten, weder freien noch fairen Präsidentenwahl in Belarus laut einer amtlichen Nachwahlbefragung für eine siebente Amtszeit wiedergewählt worden. Demnach erhielt der seit 1994 herrschende Lukaschenko am Sonntag 87,6 Prozent der Stimmen. Da er die Opposition unterdrückt, stand der Sieg des 70-Jährigen von vornherein fest. Dieses Mal trat kein ernst zu nehmender Gegenkandidat mehr gegen ihn an.