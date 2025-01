Verdoppelung ab Februar: Pfand für Bierflaschen steigt auf 20 Cent

Wien – Nach mehr als 40 Jahren erhöhen die heimischen Brauereien das Pfand für die klassische 0,5-Liter-Bierflasche von 9 Cent (zuvor 1,2 Schilling) ab 2. Februar auf 20 Cent. „Das niedrige Pfand führte augenscheinlich dazu, dass immer mehr Menschen die Flaschen entsorgten und so der Wiederverwertung entzogen“, erklärte der Obmann des Verbands der Brauereien, Karl Schwarz, am Freitag in einer Aussendung. Zuvor hatte der Standard über eine Erhöhung des Pfands im Februar berichtet.