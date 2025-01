Sinner servierte Zverev ab und verteidigte Titel bei Australian Open

Jannik Sinner hat sich am Sonntag erneut den ersten Tennis-Grand-Slam-Titel des Jahres geholt. Der topgesetzte, 23-jährige Italiener besiegte im Endspiel der mit 58,29 Mio. Euro dotierten Australian Open in Melbourne den Deutschen Alexander Zverev nach 2:42 Stunden sicher mit 6:3,7:6(4),6:3. Während Sinner damit auch sein drittes Major-Finale gewonnen hat, hat der vier Jahre ältere Zverev auch sein drittes verloren.

Zverev war bei den US Open 2020 gegen Dominic Thiem und im Vorjahr bei den French Open gegen Carlos Alcaraz jeweils in fünf Sätzen unterlegen. Für Sinner war es sein zweiter Melbourne-Titel, zusätzlich ist er auch regierender US-Open-Sieger. Anders ausgedrückt hat er seinen dritten Major-Titel auf Hartplatz in Folge gewonnen.