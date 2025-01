Tourist im Krüger-Nationalpark von Elefant zu Tode getrampelt

Johannesburg – Im berühmten Krüger-Nationalpark in Südafrika ist ein Tourist von einem Elefanten getötet worden. Wie die Nationalparkverwaltung in der Nacht auf Sonntag mitteilte, wurde der Urlauber am Samstag von dem Tier angegriffen und zu Tode getrampelt. Informationen zu den genauen Umständen des Vorfalls würden "zu gegebener Zeit bekanntgegeben", so die Nationalparkverwaltung.