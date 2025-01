Betrunkener Skifahrer lag in völliger Dunkelheit auf gesperrter Piste

Gosau – In völliger Dunkelheit fanden Skifahrer einen 23-jährigen Wintersportler am Samstagabend auf einer gesperrten Piste im Skigebiet Dachstein West bei Gosau (Bezirk Gmunden). Der junge Salzburger war nach einem Hüttenbesuch so betrunken, dass er etwa bei der Hälfte der Abfahrt stürzte und einfach liegen blieb.