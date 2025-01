Gemeinderatswahl in Niederösterreich: FPÖ erreicht erstmals Platz eins in drei Gemeinden

Am Sonntag schritt Niederösterreich zur Wahlurne. Die Regionalwahlen im größten Bundesland zeigten sich unbeeindruckt von den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene. Die ÖVP bleibt stärkste Kraft, rutscht aber unter die 50-Prozent-Marke. Die FPÖ konnte den Stimmenanteil verdoppeln. Mit einem Plus von rund 7 Prozent ist sie die Siegerin des Abends.

St. Pölten – Die ÖVP hat bei den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen am Sonntag zum vierten Mal weniger als 50 Prozent landesweit erreicht. Mit 46,97 Prozent (minus 5,86 Prozentpunkte) blieb die Volkspartei dennoch klare Nummer eins auf kommunaler Ebene. Das „fiktive Landesergebnis“ lag knapp unter jenem aus 1995 mit 47,34 Prozent.

Es folgten die SPÖ mit 26,39 Prozent (2020: 27,73) und die FPÖ mit 13,05 Prozent (plus 7,26 Prozentpunkte), ihrem besten Ergebnis auf kommunaler Ebene im Bundesland. Die Grünen erzielten 4,69 Prozent (minus 1,23 Prozentpunkte), die NEOS 1,77 Prozent (plus 0,52 Prozentpunkte). Listen kamen auf 7,14 Prozent nach 6,49 Prozent vor fünf Jahren. In Mandaten bedeutete das: V 6.448 (568 weniger als 2020), S 2.999 (minus 126), F 1.316 (plus 832), G 307 (minus 103), N 85 (plus 27). Auf Listen entfielen 718 Sitze (plus 86).

Die 15. allgemeinen Gemeinderatswahlen seit 1955 in Niederösterreich haben mit Mehrheiten für die FPÖ auch Premieren gebracht. Gemäß dem vorläufigen Ergebnis haben die Freiheitlichen in drei der 568 Gemeinden, in denen zur Stimmabgabe gerufen war, die Nase vorn. „Blaue Hochburg“ war dabei Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha) mit 35,71 Prozent. In Lassee (Bezirk Gänserndorf) bedeuteten 32,59 Prozent, in Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt-Land) 26,58 Prozent jeweils Platz eins.

SPÖ und Grüne können nur im Wiener Umland punkten Auch wenn die ÖVP klar stärkste Kraft geblieben ist, gibt es starke regionale Unterschiede zu erkennen. Am deutlichsten zeigt sich das im Wiener Umland: In den Gemeinden, die direkt im Wiener Einzugsgebiet liegen, schneidet die ÖVP besonders schwach ab und kommt nur auf 33,6 Prozent. Die SPÖ liegt hier mit 32,1 Prozent nur knapp hinter den Schwarzen. Neben der SPÖ schneiden im direkten Wiener Einzugsgebiet auch Grüne und NEOS besser ab als im Landesschnitt. Die Grünen kommen hier auf 10,5 Prozent (landesweit sind es nur 4,7 Prozent), die NEOS erreichen 3,9 Prozent (landesweit 1,8 Prozent). Die FPÖ liegt in den Wien-nahen Gemeinden nur leicht unter ihrem Bundesländer-Ergebnis. Sie erreicht hier 11,7 Prozent, landesweit sind es 13,1 Prozent. Außerdem liegen zwei der drei neuerdings blauen Gemeinden im erweiterten Einzugsgebiet von Wien: Lassee und Enzersdorf an der Fischa. Umgekehrt sieht es aus, wenn man sich die Gemeinden außerhalb des Wiener Einzugsgebietes ansieht. Hier liegt die ÖVP mit über 50,7 Prozent über dem landesweiten Ergebnis. Und auch die FPÖ schnitt hier minimal besser ab mit 13,4 Prozent. Die SPÖ liegt mit 26,3 Prozent praktisch gleich, die Grünen und die NEOS liegen deutlich unter dem Gesamtergebnis mit je 2,4 Prozent und 0,7 Prozent. (APA)

Herbe Verluste für ÖVP in Zwettl und Baden

Bittere Pleiten erlebte die ÖVP in Zwettl mit einem Minus von 25,61 Prozentpunkten und in Baden mit 17,22 Prozentpunkten weniger als 2020. In der Waldviertler Bezirksstadt stürzte die Volkspartei von 73,70 auf 48,09 Prozent ab und verlor mit 18 (29) von 37 Mandaten auch die absolute Mehrheit. Großer Gewinner war die neue Liste „Zwettl braucht Team Alex Leutgeb“ (ZBTA) mit auf Anhieb 27,94 Prozent und elf Sitzen im Rathaus. In Scheibbs bedeuteten minus 18,21 Prozentpunkte auf 39,68 Prozent ebenfalls, dass die Absolute dahin ist. Während die Volkspartei in Waidhofen a.d. Thaya auf 52 Prozent zulegte, ging in Gänserndorf und Hollabrunn die Mandatsmehrheit verloren.

In Wiener Neustadt, der größten Stadt, in der am Sonntag auf kommunaler Ebene gewählt wurde, hat die ÖVP trotz Verlusten klar den 2020 erstmals errungenen ersten Platz verteidigt. 35,85 Prozent waren um 9,16 Prozentpunkte weniger als 2020. „Das ist kein Ergebnis, das wir uns gewünscht haben, aber es ist ein Ergebnis, mit dem wir die Zukunft unserer Stadt weiterhin federführend gestalten können“, kommentierte Bürgermeister Klaus Schneeberger das Abschneiden der ÖVP, zu deren Kandidaten in Wiener Neustadt auch der geschäftsführende Bundesparteichef Christian Stocker, amtierender Erster „Vize“, zählte.

SPÖ verlor einzige Absolute in Bezirkshauptstadt

In Bruck an der Leitha ist die einzige absolute Mehrheit der SPÖ in einer Bezirkshauptstadt verloren gegangen. 46,63 Prozent waren ein Minus von 10,08 Prozentpunkten. Mit 16 von 33 Mandaten muss sich die Bürgermeisterpartei künftig einen Partner suchen. Zur Wahl stehen die ÖVP mit sieben (8) Mandaten, die Bürgerliste Bruck-Wilfleinsdorf (LBW) mit fünf (2), die FPÖ mit drei (1) und die Grünen mit zwei (2) Sitzen. Die erste Gemeinderatswahl nach Andreas Babler hat der SPÖ in Traiskirchen (Bezirk Baden) mit 11,99 Prozentpunkten ein kräftiges Minus beschert. Die Bürgermeisterpartei, nunmehr unter Sabrina Divoky hält jedoch mit 59,54 Prozent weiter eine klare absolute Mehrheit. 23 der 37 Sitze im Rathaus sind fünf weniger als 2020. Knapp 60 Prozent seien „nicht selbstverständlich“, so die Stadtchefin.

Die Grünen schrammten in Mödling haarscharf an einer Sensation und an Platz eins vorbei. Mit 26,51 Prozent (minus 0,02 Prozentpunkte) lagen sie nur knapp hinter der ÖVP, die 27,25 Prozent (minus 10,14 Prozentpunkte) erreichte. Auf Platz drei folgte die SPÖ mit 22,82 Prozent und einem Plus von 4,48 Prozentpunkten. Nach Mandaten: V 12 (16), G 11 (11), S 10 (8) sowie FPÖ 4 (2), NEOS 3 (3) und Wir für Mödling (WIR) 1 (1).

In Klosterneuburg (Bezirk Tulln), der zweitgrößten Stadt, in der gewählt wurde, könnten ÖVP und NEOS auch in Zukunft gemeinsam regieren, so sie sich auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Sie erzielten 22 von 41 Mandaten - Volkspartei 17 (18), die Pinken fünf (3). Die weitere Sitzverteilung: G 6 (9) F 5 (2), SPÖ und Plattform unser Klosterneuburg (PUK) wie bisher je 4.

Fünf Gemeinden wählten nicht

Bei den Kommunalwahlen in 568 der 573 niederösterreichischen Gemeinden traten 1.940 Parteien und Listen an, es gab 1,307.510 Stimmberechtigte. Nicht gewählt wurde in St. Pölten, Krems und Waidhofen a.d. Ybbs. Im Gegensatz zu Wiener Neustadt rufen die drei weiteren niederösterreichischen Statutarstädte zu anderen Terminen zur Stimmabgabe. Keine Wahlen fanden zudem in Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) und Vösendorf (Bezirk Mödling) statt. Die dortigen Urnengänge vom 28. Jänner bzw. 5. Mai 2024 gelten gemäß der niederösterreichischen Gemeinderatswahlordnung als allgemeine Gemeinderatswahlen 2025 und werden sich demnach auch in den Ergebnislisten vom Sonntag finden.