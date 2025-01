US-Behörden beginnen „gezielte Einsätze“ gegen Migranten in Chicago

Trumps rechtspopulistische Regierung hatte die Festnahme und Abschiebung von Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis in den vergangenen Tagen vorangetrieben. Bis dato waren die Aktionen aber hinter dem zurückgeblieben, was der Präsident und seine Leute markig als nie da gewesenes Programm an Massenabschiebungen angekündigt hatten.

Unterdessen will Trump will Zölle und weitreichende Sanktionen gegen Kolumbien verhängen, weil das südamerikanische Land die Landung von Deportationsflügen verweigert. In einem Beitrag auf seiner Plattform "Truth Social" teilte Trump am Sonntag mit, die Vereinigten Staaten würden Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle kolumbianischen Waren verhängen, die in die Vereinigten Staaten kommen. Die Zölle sollen dann in einer Woche auf 50 Prozent erhöht werden. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro, ein Ökonom und Linker, will nach eigenen Angaben US-Abschiebeflügen mit Migranten keine Landeerlaubnis erteilen. (APA/dpa/Reuters)