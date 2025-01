Kongo-Rebellen erklären Einnahme von Millionenstadt Goma

Die Rebellen der M23-Bewegung haben nach eigenen Angaben die Kontrolle über die größte Stadt im Osten der Demokratischen Republik Kongo, Goma, übernommen. "Wir haben Goma eingenommen und den Soldaten befohlen, sich bis drei Uhr Ortszeit zu ergeben", sagte Corneille Nangaa, Anführer der Congo River Alliance, zu der auch die M23 gehört, am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. "Goma ist in unseren Händen."

Von unabhängiger Seite konnten die Angaben zunächst nicht überprüft werden. Die von Ruanda unterstützte M23 war in den vergangenen Tagen auf die Millionenstadt Goma, Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu, vorgerückt. Bereits am Sonntagabend waren die Rebellen bis nach Munigi vorgedrungen, einem etwa neun Kilometer vom Stadtzentrum entfernten Vorort. Laut Nangaa durften Soldaten der Armee nach Verhandlungen Goma per Boot in Richtung Bukavu verlassen.