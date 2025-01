80. Jahrestag der KZ-Befreiung: Feier in Auschwitz-Birkenau

Am Montag jährt sich die Befreiung des Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zum 80. Mal. Soldaten der Roten Armee rückten am 27. Jänner 1945 in das KZ ein und fanden unter den Häftlingen etwa 7.000 Überlebende. Daher findet in der KZ-Gedenkstätte in der polnischen Stadt Oświęcim ein Gedenkakt mit rund 60 Staats- und Regierungschefs sowie EU-Spitzenvertretern statt. Aus Österreich reisen Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie ÖVP-Ministerin Susanne Raab an.