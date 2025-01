Roter Teppich in die Klassik: "Peter und der Wolf" im Nest

Sergej Prokofjews "Peter und der Wolf" gehört zu jenen Stücken, die jedem Kind noch vor Ende der Volksschule begegnen. Im neuen Standort der Staatsoper, dem Nest, erlebte am Sonntag eine Tanzfassung der Geschichte ihre Uraufführung. Eine charmante Adaption, die zwar ab sechs Jahren empfohlen ist, sich mit 40 Minuten Länge und durchaus behutsamem Ansatz aber auch für noch jüngere Besucher eignet. Schließlich wird der böse Wolf am Ende - Achtung: Spoileralert - ja besiegt.

Auch setzt man auf einen deskriptiven Tanzstil, wenn dem Vogel das Herz vor Aufregung flattert, was mit der Hand simuliert wird, während die Ente entsprechend watschelt. Und Peter (Alex Martelli) und Opa (Senior Artist Yuko Kato in einer Hosenrolle) liefern sich ein charmantes Streitduett im Wechselspiel der Dominanz.

Ist einem früher als Kind nicht aufgefallen, dass die vom Wolf lebendig verschluckte Ente, die am Ende nochmals einen kurzen akustischen Einsatz hat, alsbald einen grausamen Tod in der Magensäure sterben wird? Erscheint die Verfrachtung von Isegrim in einen Zoo in Zeiten, in denen dessen Schutzstatus auf Bundesländerebene massiv unter Beschuss gerät, nicht geradezu rührend nostalgisch?