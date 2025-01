Wagen ging in Flammen auf: Fahrzeugbrand sorgte für Sperre der Inntalautobahn

Ein in Brand geratener Pkw auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Langkampfen sorgte Sonntagabend für eine kurzzeitige Totalsperre der A12 Richtung Innsbruck. Am Wagen entstand ein Totalschaden, Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

Langkampfen – Am frühen Sonntagabend um kurz vor 19 Uhr war eine 52-jährige Deutsche mit ihrem Wagen auf der Inntalautobahn (A12) von Deutschland kommend Richtung Innsbruck unterwegs. Plötzlich, im Bereich der Autobahnausfahrt Kirchbichl, verlor das Auto stark an Leistung und kam schließlich bei Kilometer 11,30 am Ende des Beschleunigungsstreifens der Zufahrt Kirchbichl im Gemeindegebiet Langkampfen zum Stehen. Die Frau nahm sogleich Brandgeruch war. Unmittelbar danach begann es im Bereich des Fußraumes auf Fahrerseite zu brennen. Die 52-Jährige verließ sofort das Fahrzeug und setzte einen Notruf ab. Kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand.