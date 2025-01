Holocaust-Überlebende Margot Friedländer: „So hat es damals auch angefangen“

Sie selbst war damals Gefangene im KZ Theresienstadt. Ihre Mutter und ihr Bruder wurden in Auschwitz ermordet. „Ich habe meine ganze Familie verloren“, sagt Friedländer. Sie hat ihre Geschichte oft erzählt, seit sie mit fast 90 Jahren aus dem Exil in den USA nach Berlin zurückkehrte. Sie will weiter erzählen. „Weil ich versuche, euch klarzumachen, was gewesen ist. Dass wir das nicht mehr ändern können. Dass es aber für euch ist. Dass es nicht wieder passieren darf. Das ist meine Mission.“

80 Jahre ist es her, dass sowjetische Soldaten das deutsche Vernichtungslager Auschwitz im besetzten Polen erreichten. Sie fanden etwa 7000 Überlebende. Etwa 1,1 Millionen Menschen wurden dort getötet – ermordet in Gaskammern oder erschossen oder zugrunde gerichtet durch Arbeit, Hunger, Krankheit. Unter den Ermordeten waren eine Million Juden.

Zum Jahrtag reisen am Montag Vertreter zahlreicher Staaten und Organisationen sowie einige der letzten Überlebenden an. Die Gedenkveranstaltung solle einen „deutlichen Gegenakzent“ zu aktuellen Entwicklungen setzen, sagt der Auschwitz-Seelsorger Manfred Deselaers. Er meint den zunehmenden Antisemitismus und die allgemeine Tendenz zur Abgrenzung.

Die sowjetischen Soldaten, die über das Ziel ihres Vorstoßes im Winter 1945 nicht informiert waren, waren schockiert von dem Anblick der ausgemergelten Gestalten. Viele lagen im Sterben, zahlreiche starben trotz Hilfe noch in den folgenden Tagen. Die Befreier konnten angesichts der Hunderttausenden Kleider und der Asche der Ermordeten nur erahnen, was dort geschehen war.

In Deutschland gaben zwölf Prozent von ihnen an, noch nie etwas vom Holocaust gehört zu haben, in Österreich waren es 14 Prozent, in Frankreich 46 Prozent. Viel mehr Befragte wussten nicht, dass bis zu sechs Millionen Juden ermordet wurden. In fast allen erfassten Ländern sagte eine große Mehrheit (Österreich: 62 Prozent), so etwas wie der Holocaust könnte wieder passieren.