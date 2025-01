Feuer in Frankreichs Hauptstadt: Pariser Rathaus nach Brand schwer beschädigt

Bei einem Brand ist ein Rathaus in Paris schwer beschädigt worden. Das Feuer wütete in der Nacht in dem rund 30 Meter hohen Glockenturm des historischen Rathauses des 12. Arrondissements. Die Feuerwehr rückte mit rund 60 Löschfahrzeugen und 150 Feuerwehrleuten an und hatte den Brand am Morgen unter Kontrolle, sagte Polizeipräfekt Laurent Nuñez dem Sender RTL.