Österreichs Skisprung-Familie trauert: Trainerlegende Baldur Preiml verstorben

Spittal/Drau/Wien – Die österreichische Skisprung-Trainerlegende Baldur Preiml ist am Montag im Alter von 85 Jahren in Spittal/Drau verstorben, wie die Salzburger Nachrichten zuerst berichteten. Der Olympia-Bronzegewinner von 1968 hatte in den 1970er-Jahren zunächst im Skigymnasium Stams, dann als Trainer die ÖSV-Mannschaft rund um Toni Innauer, Karl Schnabl, Willi Pürstl und Co. zu Höhenflügen geführt. Dank seiner innovativen Trainingsmethoden wurde Österreich zur führenden Skisprungnation.