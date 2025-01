Tragischer Unfall am Gasteiner Wasserfall: Schwede (26) stürzte 100 Meter in den Tod

Bad Gastein – Beim Wasserfall in Bad Gastein (Pongau) ist in der Nacht auf Montag ein 26-Jähriger tödlich abgestürzt. Die Polizei war in der Früh alarmiert worden, weil beim Wasserfall eine verletzte Person liege. Die Beamten und Ersthelfer des Roten Kreuzes fanden den Schweden über dem Wasserfallweg, konnten aber nichts mehr für ihn tun. Er war bereits tot, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.