Zehnjährige bei Unfall mit Tellerlift in Mutters schwer verletzt

Mutters – Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Montag beim Fahren mit dem Tellerlift im Skigebiet Mutterer Alm schwer verletzt. Die deutsche Skianfängerin war dort im Zuge eines Schulskikurses und ließ sich gegen 10.30 Uhr vom Lift nach oben transportieren, als es zum Unfall kam.

Kurz vor einer Stütze verkantete das Mädchen und wurde in der Folge in Richtung der Stütze gezogen. Nachdem es ihr nicht gelang den Bügel loszulassen, wurde sie an der Liftstütze hochgezogen und stürzte auf die Lifttrasse. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde das Mädchen mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. (TT.com)