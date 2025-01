Land Tirol warnt: Lawinengefahr steigt am Dienstag bis auf Stufe 4

„Der Winter kehrt mit viel Neuschnee und teils auch starkem Wind, der bekanntlich der Baumeister der Lawine ist, zurück“, warnt Sicherheitslandesrätin Astrid Mair. „Daher gilt in den kommenden Tagen mein eindringlicher Appell zur größtmöglichen Zurückhaltung, sorgfältigen Tourenplanung und zum Aufenthalt auf gesicherten Pisten – allen voran in den besonders kritischen Regionen“, betont die Landesrätin.

„Die Kombination aus Schneefall und starkem Wind führt zu einem markanten Anstieg der Lawinengefahr im Tagesverlauf. Am Nachmittag steigt die Gefahr in den neuschneereichen Regionen auf Gefahrenstufe 4, also große Lawinengefahr an“, warnt auch Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst des Landes. Nähere Infos zur Lawinengefahr in Tirol gibt es HIER. (TT.com)