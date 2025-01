Kasper bei Detroit-Sieg mit erstem NHL-Doppelpack

Marco Kasper hat seinen ersten Doppelpack in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erzielt. Der 20-jährige Kärntner verhalf seinen Detroit Red Wings am Montag mit zwei Toren und einem Assist zu einem 5:2-Heimerfolg gegen die Los Angeles Kings. Kasper gelangen erstmals in seiner NHL-Karriere drei Scorerpunkte in einer Partie. Für Detroit war es der dritte Sieg in Folge, auf einen Play-off-Platz in der Eastern Conference fehlen nur noch zwei Punkte.