Marco Kasper sicherte Red Wings Sieg über LA Kings

Mit zwei Toren und einem Assist hat Österreichs Legionär in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL, Marco Kasper, am Montag wesentlich zum 5:2-Sieg seiner Detroit Red Wings gegen die Los Angeles Kings beitragen. Zweiter herausragender Spieler der Partie war sein Teamkollege Lucas Raymond mit einem Tor und drei Assists.

In der 17. Minute ersten Spielzeit - die Kings lagen mit zwei Toren vorne - verhalf Kasper Lucas Raymond zum ersten Treffer der Red Wings. 9:55 Minuten vor Schluss erhöhte der 20-jährige Kärntner für seine Mannschaft auf 4:2, indem er seinen eigenen Rebound einschoss, während er aufs Eis gestoßen wurde. In den letzten Sekunden schoss er noch einmal ins leere Tor - und fixierte endgültig den dritten Sieg der Red Wings in Folge.