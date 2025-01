Burschenbundball und Gegendemo am Samstag in Linz

Der alljährliche Burschenbundball, der heuer am 1. Februar im Palais Kaufmännischer Verein in Linz stattfindet, veranlasst auch wieder das Bündnis "Linz gegen Rechts" gegen das "Vernetzungstreffen für Rechtsextreme mit Eliten aus Politik und Wirtschaft" zu demonstrieren. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat neuerlich den Ehrenschutz des Balles. Der Dritte Landtagspräsident Peter Binder (SPÖ) wird nach seinem Fauxpas 2024 nicht wie angeboten bei der Gegendemo dabei sein.

Vergangenes Jahr hatte vor allem das Verhalten eines Sozialdemokraten irritiert: Während der damalige oberösterreichische Landesparteichef und derzeitige (Noch-)Landesrat Michael Lindner an der Kundgebung des Bündnisses teilnahm, legte wenige Stunden später der Dritte Landtagspräsident und Hobby-DJ Peter Binder bei der After-Party des Burschenbundballs in einem Innenstadtlokal auf. Binder kündigte nach parteiinternem Druck an, mehr aufzupassen, "wenn ich meinem Hobby nachgehe." Weiters sagte er zu, heuer an der Demo teilzunehmen und als DJ dem Bündnis zur Verfügung zu stehen.