Golf von Amerika: Google ändert nach Umbenennung Karten für US-Nutzer

In Mexiko bleibt es auf Maps bei Golf von Mexiko. In Österreich und anderswo sieht man beide Varianten.

Washington, Mountain View – Der Internetriese Google reagiert auf die Umbenennung des „Golfs von Mexiko“ durch US-Präsident Donald Trump per Dekret. Sobald die Änderung im US-Geographic Names System offiziell sei, werde er in Google Maps für US-Nutzer künftig als „Golf von Amerika“ bezeichnet, teilte das Unternehmen auf dem Kurznachrichtendienst X am Dienstag mit.