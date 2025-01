Schwere Unwetter wüten in Italien: Florenz besonders betroffen

Rom – Schwere Unwetter haben am Dienstag Italien heimgesucht. Besonders betroffen waren die Regionen Toskana und Ligurien. In der toskanischen Hauptstadt Florenz wurden Straßen überflutet, insbesondere in den Stadtteilen Oltrarno und Galluzzo. In der nördlichen Toskana wird aufgrund des erneuten Unwetters mit Erdrutschen und Hochwasserwarnungen für Flüsse gerechnet, berichteten italienische Medien. Stellenweise fiel auch Hagel.